In Mannheim ist es am Donnerstagmorgen gegen 8:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Radfahrer dabei schwer an den Beinen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es demnach, weil der Autofahrer das Fahrrad beim Abbiegen übersah. Infolge des Notfalleinsatzes, bei dem auch ein Rettungshubschrauber beteiligt ist, kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der B44 im Bereich der Schienenstraße und Jakob-Faulhaber-Straße.