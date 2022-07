Die Mitglieder der Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“ wollen sich am Donnerstagabend mit ihren holländischen Berufskollegen solidarisieren – und rufen deswegen zu einer Schlepperdemo auf. Wie der Kindenheimer Winzer Thilo Holstein informiert, treffen sich die Landwirte um 20.30 Uhr auf der Autobahnbrücke der A6 bei Gerolsheim, um ihre Verbundenheit mit den niederländischen Bauern zu zeigen. Wie die Fachmedium „agrarheute“ berichtet, hat die niederländische Polizei am Dienstagabend an der Autobahn A23 bei Heerenveen erstmals gezielt auf einen Traktor geschossen. Holstein sagt, er und seine Berufskollegen aus der Pfalz fänden diese Entwicklung beunruhigend und wollten deswegen – recht spontan – ein Zeichen setzen. Zu den Hintergründen der Demos schreibt „agrarheute“: „Anlass für die seit zwei Wochen andauernden Proteste ist der Plan der niederländischen Regierung, den nationalen Stickstoffausstoß bis 2030 um rund 50 Prozent zu reduzieren.“ Das werde das Aus für rund ein Drittel der viehhaltenden Betriebe bedeuten.