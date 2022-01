[Aktualisiert: 13.57 Uhr]

In Heidelberg läuft derzeit im Neuenheimer Feld ein Großeinsatz der Polizei. Wie die Beamten mitteilen, soll eine Person in einem Hörsaal mehrere andere Personen mit einer Langwaffe verletzt haben. Der mutmaßliche Täter selbst ist laut Polizei tot. Das Neuenheimer Feld ist ein Neubaugebiet in Heidelberg, in dem überwiegend die naturwissenschaftlichen Fakultäten sowie Teile des Universitätsklinikums der Universität Heidelberg untergebracht sind. Die Polizei Mannheim bittet auf Twitter, den Bereich weitgehend zu umfahren und zu umgehen. Wir berichten weiter.