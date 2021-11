Bei Ermittlungen wegen einer beschädigten Haustür in Brücken (Kreis Kusel) ist die Polizei in der Nacht auf Samstag aufgrund einer Täterbeschreibung vier Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren auf die Spur gekommen. Bei deren Vernehmung wurden die Beamten laut Polizei tätlich angegriffen und auch beleidigt. Im Laufe des Samstagmorgens wurden weitere Taten in Brücken bekannt, die in der Nacht verübt worden waren. So wurden unter anderem in der Hauptstraße ein Kennzeichen gestohlen und eine weitere Haustür demoliert. Ob und inwieweit die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Kusel, Telefon 06381/919-0, E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de, melden.