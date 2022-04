Nachdem Unbekannte am Wochenende die Fassade der Goldberghalle in Lingenfeld beschmiert haben, setzt die Ortsgemeinde eine Belohnung aus. Schriftzüge, die mit Sprühfarbe aufgebracht wurden, befinden sich nicht nur an Wänden, sondern auch an den obersten Spitzen der Mobilfunkmasten. In einer Mitteilung der Ortsgemeinde heißt an es die Täter gerichtet: „Sucht Euch ein Hobby, versucht Euch mit sinnvollen Dingen zu beschäftigen aber hört auf, fremdes Eigentum mutwillig zu zerstören.“

Der Frust in der Ortsspitze um Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) sowie den Beigeordneten Timo Freund (FWL) und Bianca Dietrich (SPD) sitzt offenbar tief. „Unsere Goldberghalle, die in vollem Gange renoviert und wieder nutzbar gemacht wird, so zu beschmieren ist unbegreiflich. Dies bedeutet auch wieder Mehrkosten, die nicht sein müssten und die wir alle bezahlen müssen“, heißt es in der Mitteilung. Darin wird auch auf die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger eingegangen, die sich Tag für Tag für das Gemeindeleben ehrenamtlich engagieren und versuchen, den Ort zu verschönern. Die Täter treten dieses Engagement sowie die Arbeit der Verwaltung und der Ortsspitze mit Füßen, heißt es.

Die Ortsgemeinde hat Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet und setzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohung in Höhe von 500 Euro aus. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Germersheim unter 07274 9580 oder bei der Ortsgemeinde unter 06344 938589 beziehungsweise per E-Mail an kontakt@lingenfeld.de melden.