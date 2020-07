Der Blitzer-Hersteller Jenoptik ist einstweilen mit seinem Versuch gescheitert, das Gerät Traffistar S 350 im Saarland wieder in Betrieb nehmen zu lassen. Es darf dort derzeit nicht mehr verwendet werden, weil die Landes-Verfassungsrichter im vergangenen Sommer geurteilt haben: Was dieser Apparat bislang gemessen hat, zählt in ihrem Bundesland nicht. Denn den ertappten Fahrern werde ein „faires Verfahren“ verweigert, weil er zu wenige Daten speichert und seine Ergebnisse nicht nachkontrolliert werden können.

Blitzer-Zulassungsbehörde des Bundes greift ein

Jenoptik wollte ihn daraufhin so anpassen, dass nachträglich mehr Daten ausgelesen werden können. Doch dieser überarbeiteten Software hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig nun die Genehmigung verweigert. Damit setzt die deutsche Blitzer-Zulassungsbehörde eine neue Linie durch, die künftig auch für alle anderen Geräte gelten soll – und die das Gegenteil dessen fordert, was die Saar-Verfassungsrichter verlangen. Was dieser Kurs für die Verkehrsüberwachung in Rheinland-Pfalz und im Saarland bedeutet, steht hier.