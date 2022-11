Nach einer Razzia gegen Hells Angels in der Pfalz und angrenzenden Gebieten kommt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Das haben die Strafverfolger am Mittwoch mitgeteilt. Der Mann soll mit Drogen gehandelt und gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Am Dienstagmorgen war unter anderem das Hells-Angels-Clubheim in Neustadt durchsucht worden, am Großeinsatz mit etwa 300 Beamten war nach RHEINPFALZ-Informationen neben dem Spezialeinsatzkommando (SEK) der rheinland-pfälzischen Polizei auch die GSG9 der Bundespolizei beteiligt.

