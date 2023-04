Sergio Perez hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Der 33-jährige Mexikaner steuerte seinen Red Bull am Sonntag zum zweiten Formel-1-Saisonsieg im vierten Rennen und erhöhte den Druck auf Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer belegte im zweiten Red Bull Rang zwei, Vizeweltmeister Charles Leclerc aus Monaco wurde im Ferrari Dritter. Verstappen hat in der Gesamtwertung nur noch sechs Punkte Vorsprung vor Teamkollege Perez, der als erster Fahrer überhaupt zum zweiten Mal in Baku gewinnen konnte. Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, kam im Haas-Rennwagen auf Platz 17.