Die Eisweinlese hat in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Die Temperaturen bei der Lese Mitte Dezember sind zwar gut gewesen, allerdings ließ die Qualität der Trauben zu wünschen übrig, was am vielen Regen im Herbst lag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Mittwoch informierte. Laut LUA hatten in Rheinland-Pfalz 38 Betriebe eine Fläche von 24,5 Hektar zur Eisweinlese angemeldet. Gelesen wurden von 20 Betrieben 30.770 Liter Eiswein-Most auf einer Rebfläche von 20,95 Hektar. In der Pfalz haben nach Angaben des LUA sechs Betriebe am 13. Dezember erfolgreich gelesen; die Mostgewichte lagen zwischen 138 Grad Oechsle und 152 Grad Oechsle. Es sind 7320 Liter Eisweinmoste der Sorten Cabernet Mitos, Cabernet Cubin, Goldmuskateller und Petit Manseng geerntet worden. Ein weiterer Betrieb hat am 17. Dezember etwa 650 Liter Riesling mit 122 Grad Oechsle geerntet. Insgesamt wurden in der Pfalz auf einer Rebfläche von 2,2 Hektar rund 8000 Liter Eiswein geerntet. Laut LUA ist die Eisweinlese in der Pfalz damit abgeschlossen.