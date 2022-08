Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Raum Aschaffenburg fahndet die Polizei aktuell mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Wie die Polizei mitteilte, konnte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, ein schwarzer Jaguar, zwischenzeitlich aufgefunden werden. Die Polizei hofft bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Vormittag wurde den Beamten gemeldet, dass zwei bewaffnete Täter in Alzenau einen Geldtransporter gestoppt und dessen zwei Fahrzeuginsassen gefesselt haben. Kurz darauf seien sie mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe geflüchtet. Die beiden Tatverdächtigen sollen zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und haben eine uniformähnliche Bekleidung getragen.

Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug mit Groß-Gerauer Kennzeichen der mutmaßlichen Täter ist laut Polizei nahe der Anschlussstelle Alzenau-Nord bereits gefunden worden. Das Auto ist laut Polizei von den Tätern dort in Brand gesetzt worden.

Derzeit gilt: Autofahrer in der betroffenen Region sollen keine Anhalter mitnehmen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen, oder können auch unter 110 gemeldet werden.