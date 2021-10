Der ehemalige Queidersbacher Pfarrer Patrick Asomugha wird im Bistum Speyer künftig für die Christinnen und Christen aus Afrika zuständig sein. Das verkündete Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Mittwochabend in einem Gottesdienst in der katholischen Kirche in Queidersbach.

Der Bischof reist zurzeit durch alle Pfarreien des Bistums, um bei pastoralen Besuchen zu erfahren, wie die Gemeinden durch die Corona-Krise gekommen sind. In der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi ging es allerdings auch um die Krise, in der die Seelsorgeeinheit seit dem Weggang Asomughas vor über einem Jahr steckt.

Seither ist die Gemeinde gespalten, da einige Mitglieder vermuten, dass nicht rassistische Anfeindungen gegen den aus Nigeria stammenden Priester, sondern seine moderner gehaltenen Gottesdienste dazu geführt haben, dass er seine Stelle räumen musste.

Im Gottesdienst warb Wiesemann eindrücklich darum, sich in der Pfarrei wieder zu versöhnen und gemeinsam nach vorne zu schauen.