Zwei Monate nach dem Abzug des katholischen Pfarrers Patrick Asomugha aus Queidersbach sind an der katholischen Kirche am Freitag neue Schmierereien entdeckt worden. Darunter wieder die Zahl 187, die als Morddrohung interpretiert werden kann – und die das Bistum nach Einbrüchen und zerstochenen Reifen an Asomughas Auto dazu bewogen, ihn Mitte April aus Queidersbach abzuziehen.

Polizeisprecher Michael Hummel bestätigt diese jüngsten Graffiti. In direkten Zusammenhang mit den damaligen Schmierereien könnten sie derzeit nicht gebracht werden. Doch sie könnten die Vermutung unterstützen, dass die Schmierereien an der Garage damals nicht dem Pfarrer gegolten haben, meint Hummel. Wie allerdings auch andere Möglichkeiten nicht auszuschließen seien.

