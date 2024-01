Am Sonntag wird in Bissersheim gewählt. Denn der bisherige Bürgermeister Elmar Reichert ist im Oktober zurückgetreten, hat medizinische Gründe angeführt und sich seither aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Nun hat der 68-Jährige im RHEINPFALZ-Interview mit Lorenz Hofstädter über seinen Gesundheitszustand gesprochen, er sagt: „Mir geht es so weit ganz gut, allerdings haben mir die Ärzte alle Aufregungen absolut verboten – Spazierengehen und Singen sind aber erlaubt.“ Geäußert hat sich der Ex-Bürgermeister auch zum Sängerhallen-Streit, zum ganzen Interview geht’s hier.