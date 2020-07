Aufregung an der Technischen Universität in Kaiserslautern (TUK). Dort dürfen neuerdings Studierende, die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, an Prüfungen teilnehmen, ohne sich vorher in Quarantäne zu begeben. Das hat Vizekanzler Kurt Sendldorfer auf Anfrage bestätigt. Studenten äußerten gegenüber der RHEINPFALZ die Sorge, dass so neue Corona-Hotspots entstehen könnten.

In einem Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt, und das uniintern versendet wurde, heißt es wörtlich: „Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die TUK trotz erheblicher Bedenken seitens der Universität mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass auch Studierende, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, ab sofort und ohne weiteren Gesundheitsnachweis zu Prüfungen zuzulassen sind.“ Sendldorfer bestätigte, dass die Verantwortlichen der TU eigentlich anders verfahren wollten.

