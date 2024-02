Nach einem Protest-Konvoi zu einem Mahnfeuer in Ramsen am vergangenen Samstag will die Polizei gegen eine Organisatorin vorgehen. Sie soll für eine Kolonne aus knapp 30 Fahrzeugen verantwortlich gewesen sein, der vom A6-Autohof bei Grünstadt aus zu der Veranstaltung im Nachbar-Landkreis fuhr. Was sie falsch den Beamten zufolge falsch gemacht hat und welche Strafe ihr dafür droht, steht im ausführlichen Artikel.