Weil es einen positiven Corona-Test im Umfeld der BBS-I-Technik gegeben hat, waren am Montag und Dienstag mehrere Klassen vorsorglich zuhause geblieben. Betroffen waren laut Homepage der Schule Klassen aus dem Fachbereich Weiterführende Schulen und aus dem Fachbereich Bau-/Farb- und Holztechnik. Schulleiter Frank Simbgen bestätigte auf Anfrage den positiven Fall, äußerte sich aus Schutzgründen gegenüber der betroffenen Person nicht näher. Er versicherte: „Ab Mittwoch läuft bei uns wieder alles in geregelten Bahnen.“ Das betrifft auch die Ausbildungsbetriebe einiger Schüler. Dort kann es mit der Ausbildung wie gewohnt weitergehen.

Alle seien von Anfang an gut informiert worden, lobte Simbgen die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Über schulinterne Informationswege habe man die betroffenen, die Kontakt gehabt haben könnten, schnell auf den aktuellen Stand bringen können. Am Montag seien Kontaktpersonen in der Schule auf das Coronavirus getestet worden: „Dabei gab es keine positiven Ergebnisse.“ Für die nächste Zeit rechnet Simbgen damit, dass so etwas – an verschiedenen Schulen – immer wieder passieren könne: „Es wird ja derzeit vermehrt getestet.“

Die zwei Tage im Homeoffice (Montag und Dienstag) seien für die Klassen unproblematisch gewesen, sagt Simbgen: „Wir haben damit ja mittlerweile eine gewisse Erfahrung.“ Das Unterrichtsmaterial für die Klassen wurde den Schülern in digitaler Form über die Lernplattformen Moodle und Sdui zur Verfügung gestellt.