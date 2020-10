Nach einem positiven Corona-Befund am Mittwoch kann Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Freitag wieder ins Training einsteigen. Wie der Verein mitteilt, verbleibt der positiv getestete Spieler in Quarantäne, beim Rest der Mannschaft fiel eine zweite Testreihe komplett negativ aus. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt könne der FCK nun wieder trainieren. Dass der positiv getestete Spieler am Montag (19 Uhr) im Geister-Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock dabei sein wird, kann sich Trainer Jeff Saibene nicht vorstellen. „Das läuft über das Gesundheitsamt“, sagte der Saibene am Freitag. „Natürlich waren wir ein bisschen geschockt“, gestand der Trainer. Um die Persönlichkeitsrechte des betroffenen Spielers zu schützen, nennt der FCK dessen Namen nicht, betonte eine Klubsprecherin.

Keine Entschuldigung

Nun gelte es aber, sich auf das Spiel am Montag gegen die Rostocker, die punktgleich mit dem TSV 1860 München an der Tabellenspitze stehen, zu konzentrieren. „Dieses Thema soll und darf am Montag keine Entschuldigung sein. Wir müssen unsere Leistung bringen, an die Leistung im Spiel gegen Ingolstadt anknüpfen. Das Spiel in Meppen sollte ein einmaliger Ausrutscher sein“, sagte der 52-Jährige.