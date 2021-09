Äußerst aggressiv hat sich eine 26-jährige, alkoholisierte Autofahrerin in Frankenthal verhalten, nachdem sie in der Nacht auf Samstag zunächst einen Unfall verursacht hatte und nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 3,18 Promille ergab, mit auf die Polizeidienststelle genommen werden sollte. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Frau dort eine Blutprobe entnommen werden. Die 26-Jährige wurde daraufhin zunehmend, auch körperlich, aggressiver gegenüber den Beamten. Als sie deshalb gefesselt werden sollte, begann sie wild um sich zu schlagen, woraufhin sie zu Boden gebracht wurde. Dabei trat die Frau gezielt nach den Polizisten und biss einer Beamtin in den Unterarm. Gegen die Aggressorin wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.