Der Zustand des mutmaßlichen Neulauterburg-Brandstifters scheint sich stabilisiert zu haben. Nach Angaben der belgischen Polizei hatte sich der 32-Jährige am Samstag nahe der belgisch-niederländischen Grenze ein Feuergefecht mit Beamten geliefert, die ihn niederschossen und lebensgefährlich verletzten. Wie es ihm mittlerweile geht, halten die belgischen Behörden im Prinzip geheim. Sie berufen sich dabei auf seine Persönlichkeitsrechte.

Besuch vom Ermittlungsrichter

Allerdings hat ein Polizeisprecher der RHEINPFALZ gesagt, dass der Mann aus dem Saarland am Dienstag in der Klinik Besuch von einem Ermittlungsrichter bekommen hat. Der hat dem 32-Jährigen dabei offiziell mitgeteilt, dass nun auch in Belgien gegen ihn ermittelt wird. Und so ein amtliches Gespräch zwischen einem Vertreter der Justiz und einem mutmaßlichen Straftäter ist nur möglich, wenn der Beschuldigte nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.

Mehrere Raubüberfälle

Der 32-Jährige soll sein Elternhaus in Saarbrücken und eine Halle seines Arbeitgebers im südpfälzischen Neulauterburg angezündet haben. Außerdem machen ihn Behörden für mehrere Raubüberfälle verantwortlich. Die Polizei ihn Belgien hat ihn am Samstag gestoppt, nachdem er mit seinem Fluchtauto eine Kontrollstelle durchbrochen hatte. Die RHEINPFALZ hat mittlerweile mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der nach eigenen Angaben die Schießerei zufällig beobachtet und die Schusswunden des Saarländers notdürftig versorgt hat.

Was der Helfer über die Verletzungen und die Reaktion des 32-Jährigen berichtet, steht hier.