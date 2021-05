Ein Gericht im belgischen Tongern hat einen Saarländer zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er im vergangenen August eine Polizeisperre durchbrochen und eine Schießerei provoziert hatte. Dabei trafen den 33-Jährigen sechs Kugeln – zunächst schwebte er deshalb in Lebensgefahr, mittlerweile ist ihm aufgrund der Verletzungen ein Bein amputiert worden. Unberücksichtigt blieb in dem Verfahren, was der frühere Solaranlagen-Monteur in den Tagen vor seiner Festnahme in Deutschland verbrochen haben soll.

Firmenhalle in der Südpfalz angezündet

Ermittler gehen davon aus, dass er zunächst in Saarbrücken einen Brandanschlag auf sein Elternhaus verübte und dann die Firmenhalle seines Arbeitgebers im südpfälzischen Lauterburg anzündete. Und sie machen ihn für Autodiebstähle sowie Überfälle auf Tankstellen verantwortlich. Um ihn dafür zur Rechenschaft ziehen zu können, will ihn die Saar-Justiz an die Bundesrepublik ausliefern lassen. Eine Antwort der belgischen Behörden auf diese Bitte hat sie nach eigenen Angaben aber noch nicht bekommen.

Der Prozess in Tongern hat unterdessen gezeigt: Die Festnahme des 33-Jährigen verlief noch dramatischer als bislang öffentlich bekannt. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.

Mitarbeit: Shauni Deferm