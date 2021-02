Ein Mann hat Samstagnacht in der Maudacher Straße in Ludwigshafen einen 56-jährigen Taxifahrer verletzt, weil er und ein 26-Jähriger ihre Rechnung von 24,90 Euro nicht bezahlen wollten. Laut der Polizei flohen beide Männer nach der Fahrt von Mannheim nach Ludwigshafen aus dem Auto. Der Taxifahrer verfolgte die Männer und konnte durch die Hilfe eines weiteren Taxifahrers einen der Flüchtigen festhalten. Bevor die Polizei eintraf, kam der Geflohene jedoch zurück und besprühte alle drei Männer mit Pfefferspray. Außerdem schlug er auf den 56-jährigen Taxifahrer ein und floh erneut. Seine Identität ist nach wie vor unklar. Der 26-Jährige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen beide wird wegen Betrug ermittelt. Gegen den Geflohenen zudem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0631 3692250 bei der Polizei Ludwigshafen zu melden.