Nach dem schweren Motorradunfall am Donnerstagnachmittag auf der B48 ist die 16-jährige Fahrschülerin in der Nacht verstorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die Motorrad-Fahrschülerin war zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz in einer Kurve mit einem 55-jährigen Motorradfahrer aus bislang unbekannten Gründen frontal zusammengestoßen. Ihr Fahrlehrer fuhr hinter ihr. Die Strecke war mehrere Stunden voll gesperrt.