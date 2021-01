Ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Kusel muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juli 2020 seine 75 Jahre alte Frau im Schlaf mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Der Tatvorwurf lautet Mord aus Heimtücke. Die Ankläger gehen davon aus, dass der Mann die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung begangen hat. Sie fordern deshalb den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Nach der Tat soll sich der 61-Jährige in sein Auto gesetzt und weggefahren sein. Zwischen Odenbach und Medard baute er einen schweren Unfall und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Einer Zeugin, die als Ersthelferin vor Ort war, gegenüber habe er nach dem Unfall gesagt, dass er seine Frau getötet habe und sich selbst töten wollte. Zu Beginn der Verhandlung sagte der Anwalt des Beschuldigten, Philipp Adam, sein Mandant könne sich an die Tat nicht erinnern. Der 61-Jährige brach im Gerichtssaal wiederholt in Tränen aus und betonte, seine Frau geliebt zu haben. Im Laufe des Vormittags werden weitere Zeugen gehört.