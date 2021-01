Ein 21-jähriger Autofahrer hat eine Strafanzeige am Hals, weil er sich am frühen Sonntagmorgen einen riskanten Fahrspaß auf dem schneebedeckten Parkplatz eines Supermarkts in Geinsheim erlaubt hat. Wie die Polizei berichtet, wollte der junge Mann gegen 4 Uhr vermutlich wegen des Nervenkitzels über den Parkplatz driften beziehungsweise rutschen. Das Manöver ging allerdings in die Hose. Eine Zeugin konnte beobachten, wie er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit der Glasveranda des Supermarkts kollidierte. Der Mann flüchtete. Das Nummernschild seines Fahrzeugs konnte allerdings an der Unfallstelle gefunden werden. Am Wohnhaus des Fahrzeughalters konnten die Beamten zwar das beschädigte Auto finden, nicht jedoch den Mann, der sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.