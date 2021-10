Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sprach das Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern am Mittwoch einen 35-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der Stadtbildpflege schuldig. Der Mann hatte seinen Kollegen im April mit einem Messer attackiert. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und ordnete gleichzeitig seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

