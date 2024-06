Der Polizist, der bei einer Messerattacke am Mannheimer Marktplatz schwer verletzt wurde, ist verstorben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Sonntagabend mit.

Am Freitagmittag hatte bei einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa ein 25 Jahre alter Mann mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und sechs von Ihnen zum Teil schwer verletzt. Dem Polizisten hat er dabei mehrmals in den Bereich des Kopfes gestochen. Er wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Er erlag in den späten Nachmittagsstunden des 2. Juni seinen schweren Verletzungen, so die Staatsanwaltschaft Karslruhe weiter: „Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat.“

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) äußerte sich bestürzt über den Tod des jungen Polizisten. „Wir alle haben zusammen mit den Angehörigen und Freunden um das Leben des jungen Polizeibeamten gebangt und auf seine Genesung gehofft. Jetzt trifft uns die Nachricht von seinem Tod – ich bin zutiefst erschüttert.“ Specht ordnete für den kommenden Montag Trauerbeflaggung am Mannheimer Rathaus an.

