Nachdem ein 16-Jähriger am vergangenen Freitag auf dem Gehweg der L528 zwischen Lützel- und Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt wurde, dauern die polizeilichen Ermittlungen weiter an. Der Jugendliche war mit einem Stich in den Rücken verletzt worden. Zur Klärung des Tatgeschehens sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Laut Polizei ereignete sich die Tat am Freitag gegen 15 Uhr, als der 16-Jährige auf dem Gehweg drei Jugendlichen begegnete. Einer von ihnen stach im Vorbeigehen in den Rücken des 16-Jährigen. Danach flüchteten der Täter und seine Begleiter. Das Opfer kam ins Krankenhaus, konnte dieses am Sonntag aber wieder verlassen. Der 16-Jährige wurde mittlerweile von der Polizei vernommen und konnte die Personenbeschreibungen ergänzen. Demnach sollen zwei der flüchtenden Männer weiße Schuhe der Marke Nike, der dritte schwarze Sportschuhe der Marke Adidas getragen haben.

Zudem sucht die Polizei eine mögliche Zeugin der Tat. Erste Ermittlungen hätten Hinweise auf eine circa 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche ergeben, die den Vorfall beobachtet haben könnte. Sie wird als schlank mit blonden langen Haaren beschrieben. Sie soll mit einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein und einen schwarzen E-Scooter mit sich geführt haben. Die Jugendliche soll zum Zeitpunkt des Geschehens im Bereich des Tatorts gesehen worden sein. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, in Verbindung zu setzen.