Noch immer sucht die Polizei nach Daniel Mentel, der am Dienstag seine Mutter und deren Lebensgefährten in Weilerbach getötet haben soll. Am Donnerstag hat die Polizei nun ein neueres Fahndungsfoto herausgegeben.

Der 38-Jährige soll noch in der Region unterwegs sein: Die Polizei sucht nach wie vor in der Verbandsgemeinde Weilerbach nach ihm und, nach einem Hinweis am späten Mittwochabend, auch im Bereich Sambach. Ein Spürhund ist im Einsatz, der Fährte aufnehmen soll. Auch in der Nacht sei nach dem Mann gefahndet worden. Die Polizei geht davon aus, dass er eher zu Fuß auf der Flucht sein dürfte. Dass er bewaffnet sein könnte, kann sie nach wie vor nicht ausschließen. Sie mahnt also weiterhin zur Vorsicht, auch weil sich Mentel in einer psychischen Ausnahmesituation befinden dürfte.