[Aktualisiert: 7.38 Uhr, 10.15 Uhr] Auf der A6 ist am frühen Dienstagmorgen ein Lastwagen samt Auflieger in Brand geraten. Der Fahrer rettete sich laut Polizei rechtzeitig. Die Autobahn war zwischen Grünstadt und Wattenheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern bis in den Morgen voll gesperrt. Mittlerweile ist die linke Spur frei, die rechte hingegen bleibt ebenso wie die Ausfahrt Wattenheim vorerst blockiert. Ein Polizeisprecher sagte um 10 Uhr: Dort laufen Aufräum- und Reinigungsarbeiten, die sich wohl noch über Stunden hinziehen werden. Die Autobahnmeisterei rechne damit, dass der komplette Bereich erst wieder gegen 16 Uhr freigegeben werde.