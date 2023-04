Das Mannheimer Awo-Tanzballett darf bald im Europa-Park in Rust auftreten. Das teilte Freizeitpark auf seiner Homepage mit. Die Tanzgruppe wurde jüngst bundesweit bekannt, nachdem ein Teil der Kostüme für einen Auftritt auf der Bundesgartenschau in Mannheim von der Buga-Gesellschaft verboten wurden. Die Verkleidungen für das Programm „Weltreise mit dem Traumschiff“ würden sich der kulturellen Aneignung bedienen, so die Buga-Gesellschaft.

Der Europa-Park hingegeben wolle das Originalprogramm der Damen zwischen 60 und 82 Jahren aufführen lassen. Europa-Park-Inhaber Roland Mack wird in der Mitteilung zitiert: „Wir sind als Europa-Park schon immer für alle Kulturen offen und stehen genau wie das AWO-Ballett für Vielfalt und Toleranz. Wir freuen uns sehr auf die Damen, ihre Sombreros und alles, was sonst noch dazugehört.“

Das genaue Auftrittsdatum des AWO-Tanzballetts im Europa-Park werde noch bekanntgegeben. Voraussichtlich finde die Aufführung am „Tag der Arbeit“, dem 1. Mai 2023, statt.