Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Samstag in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) eine Wohnung gestürmt, in der ein psychisch offenbar angeschlagener Mann randalierte. Die Beamten berichten: Spezialkräfte wurden zugezogen, weil aus dem Appartement schussartige Knallgeräusche zu hören waren. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Auf Gesprächsangebote sei der Randalierer nicht eingegangen. Nachdem ihn das SEK überwältigt hatte, ist er in eine Fachklinik gebracht worden. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden, vermutlich hatte der Mann den Krach mit Schlägen auf Gegenstände verursacht.