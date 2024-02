Am letzten Januarwochenende ist das Kreiskrankenhaus in Grünstadt an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen: Alle Betten waren belegt und es fehlte Personal. Also mussten Patienten abgewiesen werden. Mittlerweile hat sich die Lage „wieder etwas stabilisiert“, berichtet Verwaltungsdirektor Markus Kieser. Doch er sagt auch: Die Inanspruchnahme der Notfallmedizin unterliege „Schwankungen, die für uns nicht kalkulierbar sind, auch nicht in den Auswirkungen“. Wenn viele Patienten kämen und gleichzeitig Personal krankheitsbedingt ausfalle, verschärfe sich die Versorgungssituation. „Hinzu kommt derzeit noch ein erhöhtes Aufkommen von Infektionserkrankungen. Die Grippewelle schränkt unsere Kapazitäten zusätzlich ein.“

Was passiert, falls das Kreiskrankenhaus deshalb erneut Rettungswagen mit Patienten wegschicken müsste, erläutert der Klinik-Chef im Interview.