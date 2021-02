Ein Kabelbrand hat am Montag für einen Dürkheimer weit mehr Konsequenzen gebracht, als man eigentlich erwarten sollte. Gegen 15.30 Uhr war ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Judenhut“ in Bad Dürkheim gemeldet worden. Ein Kabel in einer Verteilerdose hatte gebrannt. Das Feuer war mit einem Handfeuerlöscher schnell gelöscht. Es war ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

Diverse Behälter mit Drogen

Die Polizei entdeckte allerdings bei der Begehung des Brandorts eine Indoor-Anlage für die Aufzucht von Cannabispflanzen. Außerdem wurden in diversen Behältern weitere Betäubungsmittel und Utensilien für den Drogenkonsum sichergestellt. Dann stellte sich auch noch heraus, dass der Besitzer wegen des Brandes nach Hause gefahren war – unter Drogeneinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Drogeneinwirkung.