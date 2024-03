Mit der Levantus AG musste im Dezember 2023 binnen kurzer Zeit schon der zweite Betreiber des Senioren-Wohnparks in Bad Bergzabern Insolvenz anmelden. Den rund 50 Bewohnern drohte damit der Zwangsauszug. In letzter Sekunde konnte dieses Horrorszenario abgewendet werden. Die Eigentümer der Wohnungen haben das Ruder nun selbst übernommen. Was sie vor haben, lesen Sie im ausführlichen Bericht.