[Aktualisiert 12.13 Uhr] Der 78-jährige Mann, der seit Sonntagabend in Landau als vermisst gemeldet war, ist gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior durch Anwohner in der Speyerbachstraße entdeckt. Nach Angaben der Polizei sei er stark unterkühlt und habe durch einen Sturz mehrere Schürfwunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior soll die Nacht in einem Gartenhaus verbracht haben. Mit einem Hubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften hatte die Polizei heute Morgen in und um Landau nach ihm gesucht.