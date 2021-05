Weil nachträglich aufgetauchte Handyvideos den Verursacher eines Horror-Unfalls als mutmaßlich notorischen Raser dastehen lassen, wollen Frankenthaler Staatsanwälte das Verfahren um seine Schuld am Tod zweier junger Menschen neu aufrollen lassen. Sie gehen mittlerweile davon aus, dass er schon Ende 2018 und Anfang 2019 mehrfach mit irrsinniger Geschwindigkeit durch die Gegend gerast war. Im Juni 2019 verlor er dann bei stark überhöhtem Tempo auf einer Bundesstraße zwischen dem südhessischen Lampertheim und Mannheim die Kontrolle über seinen Luxusklassen-BMW.

Milde Bewährungsstrafe

Das Auto krachte gegen einen Baum – zwei Insassen starben, ein dritter wird wohl für immer körperlich und geistig schwer behindert bleiben. In einem ersten Verfahren verurteilte ein Frankenthaler Richter den mittlerweile 21-jährige Fahrer deshalb zu einer milden Bewährungsstrafe. Und diese Entscheidung schien trotz der danach von einem Opfer-Anwalt eingereichten Handyvideos in Stein gemeißelt: Ist ein Urteil erst einmal rechtskräftig geworden, kann es in Deutschland kaum wieder revidiert werden. Untersucht wurde daher zunächst nur, ob er für die mit den Filmen dokumentierten Verkehrsregel-Verstöße noch einmal eigens zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Neue juristische Argumente

Mittlerweile allerdings ist den Frankenthaler Staatsanwälten doch noch ein Kniff eingefallen, mit dem auch das Unfallgeschehen selbst ein weiteres Mal vor Gericht gebracht werden könnte. Welche juristischen Gründe sie dafür heranziehen und wie es jetzt weitergeht, steht hier.