Fast eine Million Euro werden in die Sanierung und Restaurierung der Rietburg investiert. Nach einem Hangrutsch im Jahr 2020 besteht Handlungsbedarf, um den Aussichtspunkt des Bauwerks wieder zugänglich zu machen und das alte Gemäuer für die Zukunft zu erhalten. In fünf Bauabschnitten wird auf der Kernburg und an der Ringmauer gearbeitet. Ob es Auswirkungen für Besucher gibt und was genau vor Ort geplant ist, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.