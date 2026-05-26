Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn warnt nach dem vergangene Woche bekanntgewordenen Hackerangriff auf den externen Dienstleister Unimed vor dem Missbrauch der gestohlenen Patientendaten. Bundesweit waren über das saarländische Unternehmen, das Abrechnungsleistungen für privatversicherte sowie selbstzahlende Patientinnen und Patienten erbringt, Zehntausende Patientendaten von Unikliniken und anderen Krankenhäusern gestohlen worden. Bei dem Angriff wurden personenbezogene Daten wie Namen, Adressen, Kontaktdaten, aber auch Informationen zum Gesundheitszustand erbeutet. Vereinzelt waren auch Zahlungsinformationen wie IBAN-Nummern darunter – wie etwa das Klinikum Karlsruhe am Dienstag informierte. Und: „Im Fall des Cyberangriffs behält sich das Klinikum rechtliche Schritte gegen den externen Dienstleister vor“, hieß es in der Mitteilung. Im Städtischen Klinikum Karlsruhe sind nach eigenen Angaben Daten von rund 4100 Patienten betroffen.

„Persönliche Daten ermöglichen eine authentische Ansprache etwa in Phishing-Mails“, sagt das Bundesamt, sensible Daten könnten zudem zur Erpressung genutzt werden. Betroffene sollten insbesondere E-Mails, Telefonanrufe und andere Kontaktaufnahmen kritisch prüfen. In Pirmasens ist immer noch unklar, von wie vielen Patienten des Städtischen Krankenhauses Daten gestohlen wurden. Weder Unimed noch die saarländische Polizei beantworteten bis Redaktionsschluss Anfragen zu dem Fall.