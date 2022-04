Weltweit steht die Produktion des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers derzeit komplett oder teilweise still, die meisten der 4500 Beschäftigten in Deutschland wurden über Ostern in Urlaub geschickt. Grund dafür ist ein professioneller Hackerangriff, der vergangene Woche entdeckt wurde. Im RHEINPFALZ-Interview erläutert Vorstandssprecher Stephan Timmermann, was das für die Bilanz des Unternehmens mit rund 15.400 Mitarbeitern heißt. Er ist zugleich zuversichtlich, dass die Werke Mitte kommender Woche wie geplant wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Erste Prozesse würden seit Mittwoch bereits hochgefahren, um zu testen, wie stabil sie laufen. Die Entscheidung, alle 400 Server vom Netz zu nehmen, nennt Timmermann richtig. Das Risiko, dass der Angreifer Reparaturversuche im laufenden Betrieb bemerkt und dann Rechner überschreibt, um Lösegeld zu fordern, sei zu hoch gewesen. Das Unternehmen hat Anzeige erstattet. Hoffnung, dass Täter ermittelt werden, hat Timmermann allerdings nicht.

Das ausführliche Interview mit dem KSB-Vorstandssprecher Stephan Timmermann lesen Sie hier.