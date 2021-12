(Aktualisiert 19.30 Uhr) Laut Feuerwehr ist die Lage unter Kontrolle. Im Moment werde daran gearbeitet, den Kran mit Stahlträgern abzustützen. Auch die Stadtwerke Neustadt hätten die Situation im Griff, die Wasserversorgung der umliegenden Haushalte sei gewährleistet. Darüber hinaus sind unter anderem das Technische Hilfswerk und die Baufirma vor Ort. Die Gabelsberger Straße liegt nahe der Schütt und des Ägyptenpfads. Bei dem Bauprojekt wurde das alte Gebäude, wo auch ein Sportstudio beheimatet war, abgerissen. Ersetzt wird es durch einen modernen Wohnkomplex.

(17.29 Uhr) In der Gabelsberger Straße in der Neustadter Innenstadt läuft derzeit ein größerer Einsatz der Feuerwehr. Nach RHEINPFALZ-Informationen gab es in einer Baustelle einen Wasserrohrbruch, nun droht ein Baukran umzustürzen. Er muss jetzt stabilisiert werden. Neben der Feuerwehr sind unter anderem das Technische Hilfswerk, die Stadtwerke Neustadt und die Baufirma im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht von dem Baukran keine Gefahr für die Bevölkerung oder umliegende Gebäude aus, wie die Polizei mitteilt. Wir berichten weiter.