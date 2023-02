Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch hat am Freitagnachmittag ein leerstehendes Gebäude lichterloh gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst nur im Dachstuhl. Das Feuer habe sich dann rasch auf die unteren Stockwerke ausgebreitet. Der Leiter der Mannheimer Feuerwehr, Thomas Näther, sagte, dass er und seine Einsatzkräfte es selten erlebt hätte, dass sich ein Brand so rasant ausbreite. Das Gebäude an der Ecke Böckstraße und Hafenstraße ist laut Näther einsturzgefährdet. Umliegende Häuser mussten evakuiert werden. Mannheims Erster Bürgermeister, Christian Specht, sagte, es mussten 150 Menschen in einer Notunterkunft, einer Turnhalle im Stadtteil, untergebracht werden. Auf Nachbarhäuser habe das Feuer nicht übergegriffen. „Wie lange der Einsatz noch dauern wird, können wir im Moment nicht sagen“, erklärte Näther am Abend. Zunächst müssten die Glutnester gelöscht und dann müsste die Statik überprüft werden. Unter Umständen müsse das Haus dann auch gleich abgetragen werden.

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl war am Einsatzort. Er war terminlich in Mannheim und wollte sich, nachdem er von dem Brand gehört hatte, vor Ort ein Bild vom Einsatz machen.

