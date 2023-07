Die Freiwillige Feuerwehr rechnet morgen mit dem Ergebnis der Untersuchung, ob beim Brand des Autohauses Horn in der Neustadter Straße in Landau Asbestfasern freigesetzt worden sind. Das Gebäude mit vielen Fahrzeugen ist in der Nacht auf Samstag ein Raub der Flammen geworden. Anwohner hatten für einige Stunden evakuiert werden müssen. Man könne von einem Millionenschaden ausgehen, meint Dirk Hargesheimer, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau. Er hat sich am Samstagmorgen mit dem Brandsachverständigen vor Ort getroffen, der auch beim verheerenden Brand der Firma Holz-Wickert in der Lotschstraße im August 2016 im Einsatz war. Dort hatte Asbest angrenzende Grundstücke und Gebäude verseucht, die sehr aufwendig gereinigt werden mussten.

Weil die Rauchwolke des Feuers bei Horn am frühen Samstag über Teile der Stadt gezogen ist, rät die Feuerwehr die Landauer, ihre Gartenmöbel vorsichtshalber abzuwischen, bevor sie sie nutzen. Um eine mögliche Asbestgefahr zu bannen, die von dem zerborstenen Dach ausgehen könnte, hat die Feuerwehr eine Dauerberieselung eingerichtet. So würden Faser gebunden und könnten nicht aufsteigen, informiert Hargesheimer.