[Aktualisiert: 11.10 Uhr] Die Vollsperrung auf der A6 ist aufgehoben, wie die Polizei informiert. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit noch, der Verkehr wird daran vorbeigeleitet.

Die A6 war zuvor zwischen Kaiserslautern-Centrum und der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn in Richtung Mannheim voll gesperrt. Dort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein Auto kam laut Polizei von der Fahrbahn ab und geriet im Wald in Brand. Eine Person soll verletzt worden sein. Weitere Glätteunfälle ereigneten sich sowohl in Fahrtrichtung Mannheim als auch in Richtung Kaiserslautern. Teilweise sind die Unfallstellen laut ADAC noch nicht gesichert. Auch auf der A63 gibt es vor allem zwischen Sembach und Winnweiler Verkehrsbehinderungen in Richtung Kaiserslautern wegen glatter Straßen. Wir berichten weiter.