[Aktualisiert 13.20 Uhr] Die L386 von Kirchheimbolanden nach Rockenhausen ist laut Polizei mittlerweile wieder frei befahrbar. Die Strecke war nach zwei glättebedingten Unfällen in den Morgenstunden zwischen der Abzweigung nach Oberwiesen und dem Kreisel bei Bastenhaus für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein 46-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen gegen 5.30 Uhr von Bastenhaus in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs. In einer Rechtskurve war die an dieser Stelle abschüssige Fahrbahn – obwohl das Außenthermometer plus fünf Grad anzeigte – plötzlich spiegelglatt. Der Pkw kam deshalb ins Schleudern, drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem Richtung Rockenhausen fahrenden Sattelzug, an dessen Steuer ein 42-Jähriger saß. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Kurze Zeit später kam ein 25-jähriger Autofahrer an der gleichen Stelle ebenfalls aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Er landete mit seinem Pkw im Straßengraben, kam aber mit dem Schrecken davon. Auch dieses Fahrzeug wurde beschädigt. Zwecks Unfallaufnahme, Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos und zur Verhinderung weiterer Unfälle wurde der betreffende Abschnitt vorübergehend gesperrt. Ferner hat die Straßenmeisterei die L386 abgestreut. Im Einsatz waren zudem die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und der Rettungsdienst.