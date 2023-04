Nachdem der Karlsruher SC am vergangenen Wochenende seinen Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer freistellte, folgt nun eine öffentliche Entschuldigung des Vereins. „Wir haben versucht, bestmöglich vorzugehen, dennoch entspricht die Art und Weise definitiv nicht dem Anspruch und den Werten des KSC“, sagte der Präsident und Beiratsvorsitzende Holger Siegmund-Schultze in einer Mitteilung des Zweitligisten. Siegmund-Schultze habe sich bereits am Montag persönlich bei Kreuzer entschuldigt.

Die Entscheidung über Kreuzers Aus sei bereits in einer Sitzung des Beirats am Freitag gefallen. Laut KSC sollte Kreuzer nach dem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag darüber informiert werden, anschließend die Öffentlichkeit. Allerdings sei Kreuzer, der sich bereits auf dem Weg zu einer Spielsichtung in den Niederlanden befand, nicht erreichbar gewesen sein.

Da zwischenzeitlich bereits erste Medienberichte über die Freistellung des Sportchefs kursierten, entschied sich der Verein dazu, Kreuzer per E-Mail zu informieren. Der 57-Jährige führte die sportlichen Geschäfte der Karlsruher seit Dezember 2016.