Wurde ein US-Soldat nach einem tödlichen Messerattacke auf einen Mann aus Wittlich zu Unrecht freigesprochen? Denn noch am Tatabend soll er ein Geständnis abgelegt haben, wie jetzt bekannt wurde. Verfahren vor einem US-Militärgericht sind auch in der Pfalz schon auf Unverständnis gestoßen. Zuletzt hatte ein in den Augen der Öffentlichkeit zu mildes Urteil in der Westpfalz für Empörung gesorgt. Damals war ein 17-jähriger Schüler bei einem tragischen Unfall nahe Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) gestorben, den ein US-Soldat verursacht hatte. Ob ein deutsches Gericht anders geurteilt hätte, ist natürlich offen. Geregelt ist die Zuständigkeit im Nato-Truppenstatut und seinem Zusatzabkommen.

