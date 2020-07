Um ein abgestürztes Ultraleichtflugzeug aus einem Wald bei Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) zu bergen, muss wahrscheinlich eine Schneise in den Forst geschlagen werden. Das hat ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Montag der RHEINPFALZ gesagt. Seinen Angaben zufolge ist mittlerweile auch klar, wer die beiden tödlich verletzten Insassen sind: Es handelt sich um ein Brüderpaar aus dem Ruhrgebiet.

Sie wollten zurück nach Iserlohn

Die beiden waren am Sonntag von Iserlohn aus nach Rheinstetten geflogen und wollten gegen Abend zurück in ihre Heimat. Kurz nach dem Start für den Rückflug war ihre Maschine dann abgestürzt. Warum das passiert ist, wissen die Behörden derzeit noch nicht. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wird daher einen Fachmann schicken, der die Trümmerteile untersucht.

Bei einem weiteren Unglück mit einem Ultraleichtflugzeug ist am Sonntag in der Vulkaneifel ein Pfälzer gestorben, mehr dazu steht hier.