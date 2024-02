Ein verurteilter Mörder flieht an einem Germersheimer Baggersee und ist auch nach über drei Monaten noch nicht gefasst. Die Germersheimer Polizei war im Oktober 2023 vorab nicht über diesen bewachten Ausflug an den See informiert. Die Ludwigshafener Polizei wusste im Dezember 2023 ebenfalls nicht, dass ein Gefangener aus Mannheim in Ludwigshafen zum Arzt geht. Auch dieser Gefangener floh, wurde aber wieder gefasst. Ein Gespräch mit einem Politiker, der mit beharrlichem Nachfragen verhindern will, dass so etwas noch einmal geschieht.