Eine Bitburgerin hat Wühlmausgift ausgebracht, danach die Fläche gewässert – und damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst, weil das Gift mit dem Wasser reagierte und beißenden Rauch entwickelte. Laut einem Zeitungsbericht könnte das für sie Folgen haben. Wie die Zeitung „Trierischer Volksfreund“ berichtet, ermittelt die Polizei in Bitburg. Die Frau hat nach Informationen der Zeitung das Mittel Polytanol zum Einsatz gebracht, allerdings falsch. Statt es direkt in die Baue der Mäuse zu schütten, habe sie es in einem Hochbeet verteilt. Dazu kommt, dass die Zulassung des Mittels in Deutschland am 1. Dezember 2020 ausgelaufen ist, Reste mussten bis Juni 2022 aufgebraucht werden. Ob die Frau belangt wird, und welcher Vorwurf genau im Raum steht, dazu äußerte sich die Polizei gegenüber der Zeitung nicht: Man werde „alle Aspekte des Entstehens sowie der Folgen der Gefahrenlage bewerten und eventuelle strafrechtlich relevante Aspekte ermitteln“, sagten die Bitburger Beamten dem „Volksfreund“.

Bericht im „Trierischen Volksfreund“