Zum Heimspiel des FCK gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag, 4. Mai, fahren diverse Zusatzzüge. Nach dem Spiel, das um 20.30 Uhr beginnt, gibt es aber keine Züge von Kaiserslautern nach Landstuhl, Kusel und Homburg.

Der für den regionalen Zugverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern teilte mit, dass aufgrund von Bauarbeiten keine zusätzlichen Züge in Richtung Homburg und Kusel angeboten werden können. „Da es nicht möglich ist, ausreichend Buskapazitäten zur Verfügung zu stellen, ist eine Rückreise mit dem Zug in Richtung Homburg und Kusel nicht zu empfehlen“, betont der Zweckverband.

Zu den Zusatzzügen teilt der Zweckverband mit:

Mit zwei zusätzlichen Zugpaaren zwischen Ludwigshafen Hbf und Kaiserslautern Hbf wird das halbstündige Zugangebot auf der Bahnstrecke Ludwigshafen–Kaiserslautern ergänzt. Der erste Zug startet um 17.21 Uhr in Ludwigshafen Hbf, die Abfahrt dieses Zusatzzuges in Neustadt ist für 17.48 Uhr vorgesehen. Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne weiteren Zwischenhalt weiter bis Kaiserslautern Hbf.

Der zweite Zusatzzug verlässt Ludwigshafen Hbf um 17.55 Uhr. Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne Zwischenhalt bis Kaiserslautern Hbf (Ankunft um 18.46 Uhr).

Zwei ergänzende Rückfahrtmöglichkeiten von Kaiserslautern in Richtung Ludwigshafen bieten sich mit den beiden zusätzlichen Zügen um 23.15 Uhr und 23.30 Uhr. Diese Züge bedienen alle Unterwegshalte bis zur Endstation Ludwigshafen Hbf.

In Richtung Pirmasens gibt es eine zusätzliche Rückfahrtmöglichkeit um 23:16 Uhr.

Ein Zusatzzug nach Lauterecken fährt um 22.58 Uhr.

Ein Zusatzzug über Rockenhausen nach Bingen fährt um 23.10 Uhr.